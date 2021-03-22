Ледовый пробег Водоканала все ближе

27 марта в прибрежной зоне нашей водозаборной станции состоится ЛЕДОВЫЙ ПРОБЕГ «Кубок Водоканала», приуроченный к юбилейной дате 80-летию со дня образования АО “Водоканал”. Дистанции пробега – 3, 10 и 21 км. Участвовать может любой желающий, достигший возраста 12 лет (будут разные возрастные группы). Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://reg.place/events/yvdkrun2021.

Ледовый пробег «Кубок Водоканала», проводится согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий АО «Водоканал» г. Якутска на 2021 год. Более подробно в положении ледового пробега.

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ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕДОВОГО ПРОБЕГА Скачать

Выдача стартовых пакетов для зарегистрированных участников будет произведена по адресу г. Якутск, ул. Богдана-Чижика, д. 19 (актовый зал) 23 и 24 марта в 9:00

Всем участникам необходимо соблюдать масочный режим

Справки по тел. +7(984)112-95-45 или по электронной почте yvdkrun@mail.ru