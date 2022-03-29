29.03.2022
16:23
211

Спорт

Ледовый пробег – настоящий весенний праздник бега

Ледовый пробег на Кубок Водоканала проводится третий год подряд. В первый год соревнования прошли онлайн, но последние два пробега спортсмены бежали уже по подготовленному льду. Интерес к ледовому пробегу ежегодно растет. Если в прошлом году в нем участвовало 173 спортсмена, то в этом на старт вышло уже 222 человека. Он и дальше будет проходить каждый год в день рождения Водоканала и становиться главным весенним праздником бега еще для большего количества людей. Подробнее в видеосюжете.

Источник: Пресс-служба АО Водоканал
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх