Ледовый пробег – настоящий весенний праздник бега

Ледовый пробег на Кубок Водоканала проводится третий год подряд. В первый год соревнования прошли онлайн, но последние два пробега спортсмены бежали уже по подготовленному льду. Интерес к ледовому пробегу ежегодно растет. Если в прошлом году в нем участвовало 173 спортсмена, то в этом на старт вышло уже 222 человека. Он и дальше будет проходить каждый год в день рождения Водоканала и становиться главным весенним праздником бега еще для большего количества людей. Подробнее в видеосюжете.