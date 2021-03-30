Ледовый пробег на Кубок Водоканала прошел успешно

Больше всего участников, 84 человека, бежали дистанцию 3 км, среди них 9 участников в возрасте до 18 лет. Дистанцию 10 км пробежали 45 мужчин и 18 женщин, а в самой длинной дистанции – полумарафон 21,1 км насчитывалось 28 участников.

1 из 5

Среди бегунов были как профессиональные спортсмены, так и любители, в числе которых – мама известной бегуньи, Чемпионки России Сарданы ТРОФИМОВОЙ. Мария ТРОФИМОВА завоевала 3 место, пробежав 10 км за 1 час 2 минуты и 9 секунд. Участники оценили организацию Кубка Водоканала на высоком уровне. В особенности трассу, подготовленную силами автотранспортного цеха.

1 из 5

География участников забега охватывала не только Якутск. Было много бегунов из Амгинского, Чурапчинского и Хангаласского улусов. Некоторые приехали даже из Верхоянска и Мирного. Львиную долю среди участников заняли и сами Водоканальцы. На разных дистанциях всего их было порядка 30-ти. Генеральный директор АО «Водоканал» сам пробежал полумарафон и завоевал 3 место.

Анатолий КЫРДЖАГАСОВ, генеральный директор АО «Водоканал»: «Я, наверно, единственный любитель в полумарафоне, ну, или еще пару человек есть. И те остальные, кто серьезно занимается, они все говорят, что очень хорошая организация и трасса в забеге»

1 из 4

Ледовый забег на Кубок Водоканала проходит во второй раз. В прошлом году его организация сорвалась из-за пандемии коронавируса, и организаторы провели мероприятие онлайн. В этом году участники встретились на настоящей ледовой трассе в прибрежной зоне Водоочистной станции предприятия, как и планировалось изначально. Ледовый пробег стал ежегодным физкультурным мероприятием и в следующем году организаторы обещают сделать его еще зрелищнее и интереснее.