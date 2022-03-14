Ледовый пробег “Кубок Водоканала”. Регистрация продолжается

27 марта 2022 года очередной ЛЕДОВЫЙ ПРОБЕГ «Кубок Водоканала». В этом году соревнования планируется провести в прибрежной зоне 202 и 203 микрорайонов Якутска. Дистанции пробега – 3, 10 и 21 км. Участвовать может любой желающий, достигший возраста 12 лет (будут разные возрастные группы).

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://reg.place/events/yvdkrun2022. Ледовый пробег «Кубок Водоканала», проводится согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий АО «Водоканал» г. Якутска на 2022 год.