Ледовые переправы закроют примерно 15 апреля

Ледовые переправы и автозимники центральных районов закроют ориентировочно 15 апреля, а в арктических и северных районах – 20-25 апреля.

С 31 марта начнется поэтапное снижение грузоподъемности.

На реке Лена:

— ледовая переправа на участке от Якутска до Нижний Бестях автодороги «Колыма», ограничение грузоподъемности до 30 тонн – 3 апреля, до 20 тонн – 10 апреля.

— ледовая переправа через реку Лена на автодороге 12-й км. а/д «Умнас» — Хатассы – 1154-й км а/д «Лена», ограничение грузоподъемности до 30 тонн – 31 марта, до 20 тонн – 7 апреля.

— ледовая переправа через реку Лена Кангалассы — Соттинцы на автодороге «Борогон», ограничение грузоподъемности до 30 тонн – 31 марта, до 20 тонн – 7 апреля.114:53