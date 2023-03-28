28.03.2023
20:55
68
Якутия
Ледовые переправы закроют примерно 15 апреля
Ледовые переправы и автозимники центральных районов закроют ориентировочно 15 апреля, а в арктических и северных районах – 20-25 апреля.
С 31 марта начнется поэтапное снижение грузоподъемности.
На реке Лена:
— ледовая переправа на участке от Якутска до Нижний Бестях автодороги «Колыма», ограничение грузоподъемности до 30 тонн – 3 апреля, до 20 тонн – 10 апреля.
— ледовая переправа через реку Лена на автодороге 12-й км. а/д «Умнас» — Хатассы – 1154-й км а/д «Лена», ограничение грузоподъемности до 30 тонн – 31 марта, до 20 тонн – 7 апреля.
— ледовая переправа через реку Лена Кангалассы — Соттинцы на автодороге «Борогон», ограничение грузоподъемности до 30 тонн – 31 марта, до 20 тонн – 7 апреля.114:53
Фото: Sakhalife
Источник: тгк Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.03.2023
0
1
28.03.2023
0
55
28.03.2023
0
66
28.03.2023
0
196
28.03.2023
0
120
28.03.2023
0
105
28.03.2023
0
233
28.03.2023
0
715
28.03.2023
0
344
28.03.2023
0
222
28.03.2023
0
485
28.03.2023
0
305
28.03.2023
0
281
28.03.2023
0
500
28.03.2023
1
773
28.03.2023
0
854
28.03.2023
0
585
28.03.2023
0
626
28.03.2023
0
1462
28.03.2023
0
528
28.03.2023
0
683
28.03.2023
0
1183
28.03.2023
0
732
28.03.2023
0
1024
28.03.2023
0
1149
28.03.2023
0
762
28.03.2023
0
1313
28.03.2023
0
2468
28.03.2023
0
1538
28.03.2023
0
2649
28.03.2023
0
2822
28.03.2023
0
685
28.03.2023
0
1974
28.03.2023
0
1585
28.03.2023
0
1180
28.03.2023
0
3055
28.03.2023
0
730
28.03.2023
5
4633
28.03.2023
0
972
28.03.2023
1
3578
28.03.2023
0
850
28.03.2023
0
1801
28.03.2023
0
8993
28.03.2023
0
2041
28.03.2023
0
1765
28.03.2023
0
3149
28.03.2023
0
1257
27.03.2023
0
1582
27.03.2023
0
1327
27.03.2023
0
4048
27.03.2023
0
1423
27.03.2023
0
1796
27.03.2023
0
1632
27.03.2023
0
1412
ТОП НОВОСТИ
24.03.2023
0
25353
23.03.2023
0
23599
24.03.2023
1
17411
27.03.2023
4
13874
22.03.2023
0
11177
24.03.2023
0
10602
26.03.2023
0
10572
Добавить комментарий