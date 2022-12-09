09.12.2022
19:32
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Якутск

Ледовую переправу Якутск-Нижний Бестях откроют только после Нового года

Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» — 5 января 2023 года. Однако, исходя из фактического состояния ледового покрова дата открытия может быть скорректирована, сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй»

С 9 декабря увеличена до 10 тонн грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с. Устье) и на км 1049 (с. Крестях) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» и на ледовом автозимнике через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км трассы Р-504 «Колыма».

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй"
Один комментарий на «Ледовую переправу Якутск-Нижний Бестях откроют только после Нового года»
  1. Федор 09.12.2022 20:50

    При такой погоде давно бы открыли до 3-х тонн,но нашим же нужно на своих людях заработать же, поэтому и запрещают, уже вторую неделю ездят машины.

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