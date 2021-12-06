Ледовую переправу Хатассы-Нижний Бестях откроют сегодня?

Открытие ледовой переправу через Лену по маршруту Хатассы-Нижний Бестях планируют ввести в эксплуатацию сегодня, 6 декабря.

Об этом сообщил замминистра транспорта Якутии Сергей Владимиров. «Открытие планируется после обеда, в данное время на место выехала комиссия. По ее решению, будет разрешен проезд для транспорта массой до трех тонн», — сказал он. На переправе с каждой стороны будут установлены пункты весового контроля.

По информации МЧС РФ по РС(Я) на сегодня, 6 декабря, официально открыты 16 ледовых переправ:

1. с 16.11.2020 года Верхнеколымский район ледовая переправа муниципального значения «Зырянка — Затон», р. Ясачная до 3 тонн;

2. с 16.11.2020 года Жиганский район ледовая переправа муниципального значения «п. Жиганск — Аэропорт», р. Стрекаловка до 3 тонн;

3. с 19.11.2021 года Момский район ледовая переправа муниципального значения «Хонуу – Буор-Сысы», р. Индигирка до 3 тонн;

4. с 23.11.2021 года Сунтарский район ледовая переправа муниципального значения «Сунтар — Устье», р. Вилюй до 4 тонн;

5. с 26.11.2021 года в Вилюйском районе ледовая переправа республиканского значения «Вилюйск — Жиганск», р. Вилюй до 3 тонн;

6. с 29.11.2021 года Оленекский район ледовая переправа муниципального значения «Оленек — Харыялах», р. Оленек до 3 тонн;

7. с 30.11.2021 года Момский район ледовая переправа муниципального значения «Хонуу – Соболох», р. Мома до 3 тонн;

8. с 01.12.2021 года Верхневилюйский район ледовая переправа федерального значения «Верхневилюйск – Хоро», р. Вилюй до 4 тонн;

9. с 01.12.2021 года Нюрбинский район ледовая переправа федерального значения «Нюрба — Кюндядя», р. Вилюй до 4 тонн;

10. с 01.12.2021 года Нюрбинский район ледовая переправа муниципального значения «Мирный — Накын», р. Марха до 60 тонн;

11. с 02.12.2021ода Амгинский район ледовая переправа республиканского значения «Амга – Усть-Мая», р. Амга до 3 тонн;

12. с 03.12.2021 года ледовая переправа федерального значения в Томпонском районе «Хандыга – Мегино-Алдан», р. Алдан до 4 тонн;

13. с 03.12.2021 года ледовая переправа федерального значения в Сунтарском районе «Крестях — Мирный», р. Вилюй до 4 тонн;

14. с 03.12.2021 года ледовая переправа федерального значения в Сунтарском районе «Устье — Сунтар», р. Вилюй до 4 тонн;

15. с 03.12.2021 года ледовая переправа муниципального значения в Амгинском районе «Амга — Чакыр», р. Амга до 3 тонн;

16. с 03.12.2021 года ледовая переправа муниципального значения в Сунтарском районе «Сунтар — Туойдах», р. Вилюй до 4 тонн.