16.04.2023
12:06
211

Якутск

Ледовая переправа «Кангалассы-Соттинцы» закрыта

В связи с установившейся устойчивой теплой погодой и ухудшением состояния проезжей части в виде выхода воды на проезжую часть, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности жизни людей и сохранности их имущества приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» с 16 апреля запрещено движение для всех видов автотранспорта по ледовому автозимнику «Кангалассы-Соттинцы» на автомобильной дороге «Борогон» через реку Лена.

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх