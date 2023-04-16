Ледовая переправа «Кангалассы-Соттинцы» закрыта

В связи с установившейся устойчивой теплой погодой и ухудшением состояния проезжей части в виде выхода воды на проезжую часть, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности жизни людей и сохранности их имущества приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» с 16 апреля запрещено движение для всех видов автотранспорта по ледовому автозимнику «Кангалассы-Соттинцы» на автомобильной дороге «Борогон» через реку Лена.

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