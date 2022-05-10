Ледовая обстановка на реках Якутии на 10 мая

На р.Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 5 км ниже с.Ярославский Ленского района, сообщает ЯУГМС.

На средней Лене и ее притоках продолжается повышение уровней воды различной интенсивности. У г.Ленск суточный подъем уровня воды составил 0,9 м, лед подняло. Ниже по течению отмечаются закраины и вода на льду.

На реках Алдан и Вилюй продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 0,1 до 0,5 м за сутки, отмечаются закраины, вода на льду и лед потемнел.

На всем протяжение р.Амга уровень воды за сутки повысился от 0,2 до 0,7 м. В ближайшие сутки-двое, на участке Буяга – Амга, на 2 — 3 суток позже нормы ожидается ледоход.

На реках севера и северо-востока сохраняется зимний режим.