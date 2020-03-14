Ледорезные работы на 77 км затороопасных участках предусмотрены в Якутии

Росводресурсы принимают меры по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков в 2020 году.

Безопасный пропуск весеннего половодья обеспечивается Росводресурсами за счёт превентивных и планово-предупредительных мероприятий, в частности, установления специальных режимов работы водохранилищ.

Особое внимание уделяется регионам, где в предыдущие годы фиксировались опасные участки при прохождении половодья и паводков: Республика Саха (Якутия), Вологодская и Архангельская области и Пермский край. В рамках превентивных мероприятий будут проведены ледокольные и ледорезные работы общей протяженностью около 990 км; работы по ослаблению прочности льда на площади порядка 7 км2. Это позволит в период ледохода и паводка предотвратить подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Будут проведены паводковые обследования территорий на проблемных участках русел рек протяженностью более 300 км.

На территории Архангельской и Вологодской областей уже начаты предупредительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда: ледокольные и ледорезные работы протяженностью около 850 км на р. Северная Двина в зоне деятельности Двинско-Печорского БВУ. Подведомственное Росводресурсам ФГБВУ «Центррегионводхоз» проведет ледокольные и ледорезные работы на затороопасных участках р.Северная Двина от г. Котлас (Архангельская область) до г. Великий Устюг (Вологодская область). Запланировано выполнение спецтехникой прорезей протяженностью 141,5 км.

В том числе запланированы в начале апреля работы на территории Республики Саха (Якутия) в зоне деятельности Ленского БВУ по ослаблению прочности льда на площади 458 га и ледорезные работы протяженностью 77 км на затороопасных участках рек Лена, Колыма. Работы пройдут в 9 районах: г. Якутск, в Ленском, Олекминском, Намском, Хангаласском, Кобяйском, Нижнеколымском и Верхнеколымском, Среднеколымском районах.

В соответствии с приказом Росводресурсов с 1 марта 2020 г. введен режим повышенной готовности для регионального и объектового уровней функциональной подсистемы противопаводковых мероприятий и безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в ведении Агентства, а также круглосуточное дежурство оперативных дежурных БВУ.

В системе Росводресурсов сформированы аварийно-восстановительные формирования, куда входит более 1000 человек личного состава, задействовано 520 единиц специальной техники, 139 плавсредств.

Приведенный комплекс выполненных и запланированных мер позволит подготовиться к безаварийному пропуску половодья и паводков 2020 г.​