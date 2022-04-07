Ледокол «Якутия» спустят на воду осенью

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге продолжается строительство ледокола «Якутия». Корпус атомохода планируют спустить на воду уже к осени текущего года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе завода, передает ЯСИА.

На данный момент продолжается формирование корпуса судна. Из 266 секций на стапеле установлено 226. В корпусо-заготовительном цехе заканчивают изготовление оставшихся секций корпуса, приступают к изготовлению секций надстройки.

«Параллельно с этим в механомонтажном цехе изготавливаются и монтируются трубопроводы систем. На сегодняшний день смонтировано 5709 труб общесудовых систем и систем энергетической установки. Также производится монтаж оборудования, погружено и смонтировано 93 единицы оборудования. Продолжается работа с машиностроением длительного цикла изготовления, в частности, валопроводов, вкладных цистерн. На заказ также погружены цистерны металловодной защиты, в которые после выполнения подготовительных работ, будут погружены реакторы. Начались и окрасочные работы, полным ходом производится окраска кингстонных и ледовых ящиков, балластных танков», — сообщили в пресс-службе Балтийского завода.

Напомним, торжественная церемония закладки третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 состоялась в мае 2020 года. Заказчиком строительства выступает «Атомфлот» – предприятие госкорпорации «Росатом». Новый ледокол стал четвёртым атомоходом проекта.

Ранее глава республики Айсен Николаев отметил, что реализация проекта посвящена 100-летию Якутской АССР. Название ледокола было выбрано неслучайно – судостроители продолжили традицию, по которой названия выбираются из перечня географических объектов Северного морского пути.