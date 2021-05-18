18.05.2021
18:45
44
Экология
Ледоход задержался в Кангалассах
На 12 часов 18 мая уровни воды в реке Лене составляют:
Гидропост Табага — 713 см при критическом уровне 970 см. Прирост за 4 часа +13 см. Редкий ледоход.
Гидропост Якутск — 448 см при критическом уровне 827 см. Снижение за 4 часа — 4см. Густой ледоход.
Гидропост Кангалассы — 740 см, при критическом уровне 1000 см. Прирост за 4 часа +44 см. Затор ниже поста.
Управление ГО и ЧС г. Якутска напоминает гражданам о недопустимости выезда на острова и низменные части поймы реки, это опасно для жизни и здоровья!
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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