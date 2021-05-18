Ледоход задержался в Кангалассах

На 12 часов 18 мая уровни воды в реке Лене составляют: Гидропост Табага — 713 см при критическом уровне 970 см. Прирост за 4 часа +13 см. Редкий ледоход. Гидропост Якутск — 448 см при критическом уровне 827 см. Снижение за 4 часа — 4см. Густой ледоход. Гидропост Кангалассы — 740 см, при критическом уровне 1000 см. Прирост за 4 часа +44 см. Затор ниже поста. Управление ГО и ЧС г. Якутска напоминает гражданам о недопустимости выезда на острова и низменные части поймы реки, это опасно для жизни и здоровья!

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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