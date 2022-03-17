Ледоход в Якутии ожидается в обычные сроки

На территории Ленского, Олекминского, Хангаласского районов и ниже города Якутска ожидаются заторы во время ледохода. Для подготовки к паводковому сезону будут проводиться работы по чернению и распиловке льда. Также для затороопасных участков подготовлены взрывчатые материалы. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков, передает ЯСИА.

Председатель ГоскомОБЖ рассказал о прогнозах вскрытия рек на территории Якутии.

«Исходя из предварительных консультаций, Якутское управление гидрометслужбы дает основание предполагать, что сроки вскрытия рек будут близкими к норме, но ранние тоже не исключаются. При этом большую вероятность заторообразования мы видим на территории Ленского, Олекминского, Хангаласского районов и ниже города Якутска, в районе Намского улуса. В связи с этим мы ведем сегодня активную подготовку», — заявил Дмитрий Лепчиков.

Он отметил, что в последние годы вскрытие северных рек одновременно сопровождается прохождением ледохода в центральной Якутии. По информации Лепчикова, для подготовки к паводковому сезону правительство республики приняло все нормативные правовые акты, финансовые средства доведены до основных заказчиков.

«В рамках подготовки в этом году на 77 затороопасных участках будут проводиться работы по чернению и распиловке льда (с 20 марта работы начнутся на реках Алдан, Амге, Колыме, Нюе, Токко, Лене). Эти места еще в январе были рассмотрены и утверждены на научно-техническом совете Ленского бассейнового водного управления. Также наши спасатели проводят активные тренировки, заключены контракты с авиакомпаниями республики для проведения аварийно-спасательных или других неотложных работ, также заключили контракты на проведение взрывных работ и организацию запаса взрывчатых материалов для разрушения заторов. Отдельно мы предусмотрели перевоз взрывчатых материалов на реку Колыму в районе Среднеколымского улуса», — сообщил председатель ГоскомОБЖ.

В Якутии проходят командно-штабные учения по готовности органов местного самоуправления к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону 2022 года. Учения пройдут в 16 районах республики.