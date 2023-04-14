Ледоход в Якутии ожидается раньше обычных сроков

По предварительному прогнозу специалистов гидрологов Якутского Гидрометцентра ледоход на реках ожидается на 1-3 сутки раньше обычных сроков.

Вскрытие р. Лена в пределах Ленского и Олекминского районов ожидается 8-15 мая, на участке Покровск — Якутск — Кангалассы 15-18 мая, Сангар 19-21 мая, в районе п. Кюсюр в последних числах месяца. В течение второй декады мая вскроются ото льда реки Алдан, Амга и Вилюй. Ледоход на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая, в устьевых участках рек в первой декаде июня.

Максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений, а на р. Лена в пределах Ленского района и на реках северо-востока близкими к норме.

Формирование заторов льда будет определяться конкретными гидрометеорологическими условиями мая. При дружном развитии весенних процессов в период формирования максимальных уровней воды высока вероятность подъема уровней воды до неблагоприятных, а на отдельных участках достигнуть критериев опасных отметок.

На малых реках центральной Якутии, в частности, в Горном и Заречных районах, максимумы весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений. Есть угроза переполнения чаши естественных замкнутых водоемов. Возможен выход воды на пойму, затопление прибрежных населенных пунктов и отдельных участков дорог муниципального значения.