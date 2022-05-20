Ледоход уже у Октемцев, когда будет в Якутске?

Ледоход этой ночью ожидают в городе Якутске. По данным на 20 час., сейчас нижняя кромка ледохода наблюдается у села Октемцы Хангаласского улуса, верхняя кромка — у села Хатын-Тумул Олекминского района. Под Покровском ледоход 8 баллов, уровень воды 718 см при критическом значении 1 370 см. На видео — ледоход под Покровском тгк Новости газеты «Хангалас»

Источник: тгк Новости газеты «Хангалас»

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