Ледоход на реке Лена в 400 км от Якутии

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит на территории Иркутской области, до границы Республики Саха (Якутия) остается 407км. По прогнозу Якутского УГМС, срок подхода кромки ледохода к территории республики – 12 — 13 мая. В пределах Ленского и Олекминского районов продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 20 до 240 см в сутки, наблюдается ледостав с торосами, вода льду и местами закраины. Уровни воды значительно ниже критических отметок.

На реке Нюя левый приток реки Лена, наблюдается редкий ледоход, уровень воды составляет 345 см, без достижения критической отметки.

На реке Олекма наблюдается густой ледоход, нижняя и верхняя кромки наблюдаются у н.п. Куду-Кюель. Протяженность ледохода составляет 100 км. За сутки ледоход продвинулся на 100 км. В ближайшие сутки ожидается выход волны вскрытия реки в устьевой части.

На реке Алдан и ее притоках продолжается подъем уровней воды, суточный рост составляет от 10 — 80 см наблюдается вода на льду и закраины. Вскрытие р у г. Томмот прогнозируется на 10 — 11 мая. На правых притоках Тимптон, Учур и Мая наблюдается ледоход.

На реке Амга активная фаза ледохода проходит по территории Алданского и Амгинского районов. Протяженность ледохода составляет 423 км. В ближайшие сутки – двое ледоход будет проходить по территории Амгинского и Чурапчинского районов. В нижнем течении, у гидропоста Терють Таттинского района в ближайшие двое-трое суток ожидается подвижка льда.

На реке Вилюй в продолжается подъем уровней воды, суточный рост составил от 10 — 65 см, наблюдается вода на льду и закраины. Вскрытие реки Вилюй на участке Сунтар – Вилюйск ожидается 12-17 мая.

На реках Яна, Индигирка и Колыма суточный рост уровней воды составил 3 — 13 см, наблюдается вода на льду и закраины.