Ледоход на реках Якутии выходит в устье

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 09.00 10 июня 2019 года На реке Колыма Река Лена и Колыма вышли в устье. На реке Алазея — на территории Среднеколымского района наблюдается открытая вода. На территории Нижнеколымского района наблюдаются процессы разрушения ледяного покрова, лед тает на месте. На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Аллайховского района. Нижняя кромка вышла в устье. Верхняя кромка – наблюдается в 90 ниже н.п. Чокурдах, уровень воды составляет 749 см при критическом 913 см, редкий ледоход. На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Янского района. Нижняя кромка вышла в устье. Верхняя кромка – наблюдается в 10 км ниже н.п. Нижнеянск, уровень воды составляет 320 см при критическом 500 см, редкий ледоход На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 70 км ниже н.п. Таймылыр Булунского района, средний ледоход. Верхняя кромка – наблюдается в 10 км выше н.п. Таймылыр, уровень воды составляет 1108 см, критической отметки нет, редкий ледоход. В связи с прохождением весеннего паводка Среднеколымское, Нижнеколымское, Усть-Майское и Булунское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).

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