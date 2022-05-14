Ледоход на реках Якутии сегодня утром

Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом, критических уровней воды не зарегистрировано.

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Ленского и Олекминского районов, нижняя кромка наблюдается в районе в районе н.п Мача, уровень воды составляет 558 см, а верхняя у г.Ленск, уровень воды составляет 508 см. Протяженность ледохода — 197 км, за сутки он продвинулся на 97 км. В соответствии с прогнозом Якутского управления гидрометеослужбы вскрытие реки на участке Табага – Якутск – Кангалассы г.Якутск ожидается 16-18 мая.

На реке Нюя нижняя кромка ледохода вышла в устье, верхняя кромка – н.п. Беченча, уровень воды составляет 505 см. Протяженность ледохода — 132 км. За сутки ледоход продвинулся на 112 км.

На реке Олекма наблюдаются незначительные колебания уровней воды, на участке Джикимда – Куду – Кюель лед подняло, наблюдаются закраины. У гидропоста Токко наблюдаются подвижки льда, разводья, колебания уровня воды составляют 20-50 см за сутки. В ближайшие сутки – двое, на р. Чара у г/п Токко ожидается ледоход, а 14-16 мая ожидается вскрытие реки на участке Джикимда – Куду – Кюель.

В верхнем течении реки Витим, на территории Забайкальского края наблюдаются подвижки льда, суточный подъем уровня воды 1-3 см, а на участке Бодайбо-Мама Иркутской области, суточный рост составил 2-15 см, местами наблюдаются закраины, полыньи и вода на льду. Вскрытие реки на территории Якутии ожидается 15-18 мая.

На реке Алдан повышение уровней воды составило в верхнем течении от 1 до 10 см за сутки, в среднем и нижнем течении – от 15 до 45 см за сутки, местами отмечается вода на льду, закраины и потемнение льда. На р. Мая (правый приток р. Алдан) на участке Усть – Юдома – Чабда Усть – Майского района наблюдается ледоход различной интенсивности, уровни при вскрытии ниже нормы. Вскрытия реки на участке Суон – Тит – Томмот ожидается 14-16 мая, Усть-Миль – Петропавловск – Эльдикан 15-17 мая.

На всем протяжении р. Амга продолжается повышение уровней воды от 5 до 10 см за сутки, наблюдаются закраины. У н.п. Амга уровень воды составляет 294 см, подвижка льда и разводья. Прогноз вскрытия реки Амга: 14-16 мая ожидается вскрытие реки на участке Амга – Терють, что на 4-5 суток позже нормы.

В верхнем и нижнем течении реки Вилюй сохраняется подъем уровней воды с интенсивностью от 10 до 40 см за сутки. В пределах Сунтарского района наблюдаются подвижки льда и разводья. На участке Нюрба – Вилюйск продолжается подъем уровней воды от 20 до 40 см. В ближайшие сутки — двое на участке Крестях — Сунтар ожидается ледоход.

В результате плановых попусков Усть-Среднеканской ГЭС, у н.п. Среднекан Магаданской области наблюдается ледоход на реке Колыма. Расстояние до границы с Якутией — 490 км. У н.п. Зырянка уровень воды составляет 196 см при критическом 850 см, наблюдается вода на льду. Вскрытие реки у гидропоста Зырянка ожидается 19 мая. На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) у гидропоста Нелемное Верхнеколымского района наблюдается повышение уровней воды от 10 до 25 см за сутки, в ближайшие сутки – двое здесь ожидается подвижка льда.

На остальных реках севера и северо- востока сохраняется зимний режим.

На территории Якутии задействовано 4 оперативные группы регионального управления МЧС России, в составе 44 человек и 14 единиц техники.