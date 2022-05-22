Ледоход на реках Якутии – последние новости

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Хангаласского района и городского округа «Город Якутск». Нижняя кромка ледохода находится в 10 км ниже Якутска, уровень воды составляет 582 см при критическом 827 см, наблюдается густой ледоход. У н.п. Кангалассы уровень воды составляет 819 см при критическом 1100 см.

Верхняя кромка находится в 20 км выше г. Покровск Хангаласского района, уровень воды составляет 817 см, критического уровня нет. Протяженность ледохода составляет 118 км. За сутки ледоход продвинулся на 40 км. В соответствии с прогнозом ЯУГМС, прохождение ледохода в устьевом участке реки Алдан ожидается 24-25 мая. В ближайшие сутки возможно повышение уровней воды у мкрн. Даркылах и подтопление пониженных участков местности.

Активная фаза ледохода на реке Алдан проходит по территории Томпонского и Усть-Алданского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Чериктей, уровень воды составляет 689 см при критическом 1062 см. У н.п. Батамай Кобяйского района уровень воды составляет 670 см при критическом 1150 см, наблюдается подвижка льда. Верхняя кромка – у н.п. Крест-Хальджай Томпонского района, уровень воды составляет 341 см при критическом 1088 см. Протяженность ледохода составляет 328 км. За сутки ледоход продвинулся на 75 км. По прогнозу, выход волны вскрытия с реки Алдан ожидается 23-24 мая.

На реке Амга ледоход вышел в устье.

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Вилюйского и Кобяйского районов. Нижняя кромка ледохода находится у гидропоста Хатырык-Хомо Кобяйского района, уровень воды составляет 1028 см при критическом 1158 см. У гидропоста Промышленный Кобяйского района, уровень воды составляет 1424 см при критическом 3828 см, наблюдаются разводья. Верхняя кромка – в 100 км ниже г. Вилюйск. Протяженность ледохода – 108 км. За сутки ледоход продвинулся на 18 км. По прогнозу, в ближайшие сутки-двое ледоход будет проходить в устьевой части реки.

На р. Яна наблюдается ледостав. На притоках (р. Сартанг и Дулгалах) в Верхоянском районе суточный подъем уровней воды составляет 5-10 см, наблюдаются подвижки льда. На участке Верхоянск – Батагай продолжается подьем уровней воды, суточный рост составил 0,2-0,3м, наблюдаются подвижки. Вскрытие реки на участке Верхоянск – Батагай ожидается 22-23 мая.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода находится в 110 км ниже г. Среднеколымск, уровень воды составляет 893 см при критическом 1200 см. В результате сохранения высоких уровней на р. Колыма сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка на 10%. Уровень воды у н.п. Зырянка составляет 603 см при критическом 850 см. Верхняя кромка – у г. Среднеколымск. Протяженность ледохода – 110 км. За сутки ледоход продвинулся на 90 км. В соответствии с прогнозом, в ближайшие сутки-двое ожидается колебание уровней воды у н.п. Зырянка. В ближайшие двое-трое суток ледоход достигнет территории Нижнеколымского района.

На реке Березовка (правый приток реки Колыма) у н.п. Березовка Среднеколымского уровень воды составляет 978 см при критическом 1000 см. Согласно прогнозу, в ближайшие сутки ожидается дальнейшее понижение уровня воды.

Нижняя кромка ледохода на реке Оленек находится в 200 км ниже н.п. Оленек, уровень воды составляет 1148 см при критическом 1350 см. Верхняя кромка находится в 30 км ниже н.п. Оленек. На участке Оленек – Тюмяти отмечается незначительный подъем уровней воды. Протяженность ледохода составляет 170 км. За сутки он продвинулся на 50 км. В соответствии с прогнозом, в ближайшие двое-трое суток ожидается дальнейшее продвижение ледохода по территории Оленекского района.

На остальных реках севера и северо-востока сохраняется зимний режим.

«За сутки проведен мониторинг паводковой обстановки на реках Якутии. Всего на территории республики задействовано 5 оперативных групп в составе 65 человек и 14 единиц техники. Оперативная группа «Алдан» передислоцирована из п. Хандыга Томпонского района в г. Якутск. Для мониторинга паводковой обстановки на реке Лена и оказания всесторонней помощи населению в районе мкрн. Даркылах выставлен пост безопасности. В состав входят спасатели Службы спасения Республики и инспекторы Центра ГИМС Главного управления», – прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).