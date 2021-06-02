Ледоход на Лене выходит в устье

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка – в 70 км ниже н.п. Кюсюр уровень воды составляет 1983 см при критическом 3150 см. Протяженность ледохода составляет 250 км. В ближайшие двое — трое суток ожидается выход ледохода в устье.

Активная фаза ледохода на р. Колыма проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка вышла в устье, а верхняя кромка в 5 км ниже н.п. Походск уровень воды составляет 231 см при критическом уровне 260 см, наблюдается средний ледоход. Протяженность ледохода составляет 40 км. В ближайшие двое — трое суток ожидается выход ледохода в устье.

На реке Алазея активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 250 км ниже н.п. Андрюшкино уровень воды составляет 603 см, при критическом 1000 см, а верхняя кромка в 120 км ниже н.п. Андрюшкино. Протяженность ледохода составляет 130 км. В ближайшие сутки — двое ожидается вскрытие реки в устьевом участке.

«В связи с завершением активнойфазы весеннего половодья на реках республики, отсутствием подтопленных населенных пунктов, благоприятным прогнозом развития и прохождения ледохода в устьевой части рек на 3 июня спланировано убытие группировки сил в г. Якутск», — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Аллайховского района. Нижняя кромка вышла в устье, а верхняя кромка – в 150 км ниже н.п. Чокурдах, уровень воды составляет 641 см при критическом 913 см. Протяженность ледохода составляет 40 км. В ближайшие сутки — двое ожидается выход ледохода в устье.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть — Янского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 5 км выше н.п. Нижнеянск, уровень воды составляет 352 см при критическом 450 см. Верхняя кромка – в 30 км выше н.п. Нижнеянск. Протяженность ледохода составляет 25 км. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в ближайшие двое — трое суток.