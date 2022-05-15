15.05.2022
17:46
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Природа

Ледоход на Лене возле Покровска уже скоро

Сегодня в VK у директора Дома Дружбы Антониды Корякиной появилась запись: В эти дни все наблюдаем за ледоходом… и вот моя подруга Надежда Семеновна Толбонова прислала мне ролик с м. Ааллаах (дачный участок на берегу Лены), бывший колхоз Молотова, близ Покровска — 5 км! Полюбуйтесь и вы… Наша Река наливается, готовится… Барыта этэннэ аастын!

https://vk.com/photo713616694_457239058

Источник: ВКонтакте.

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