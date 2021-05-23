Ледоход на Лене дошел до Жиганска

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит по территории Кобяйского и Жиганского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Жиганск уровень воды составляет 715 см при критическом 1430 см, а верхняя кромка в 20 км ниже н.п. Батамай уровень воды 1011 см при критическом 1134 см. Протяженность ледохода составляет 550 км. В ближайшие сутки ледоход будет проходить в Жиганском районе, без достижения критических отметок.

В результате подпора воды с рек Лена и Алдан в устьевом участке в ближайшие сутки сохраняются высокие уровни воды у н.п. Арбын Намского района ( 899 см при критическом 908 см). В ближайшие сутки прогнозируется сохранение высокого уровня воды, с подтоплением пониженных участков местности. Население оповещено и проинформировано. В населенном пункте организована работа спасателей. Все мероприятия превентивного характера выполнены в полном объеме.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 70 км ниже гидропоста Тюмяти, уровень воды составляет 1540 см критического уровня нет, а верхняя кромка – в районе гидропоста Тюмяти. Протяженность ледохода составляет 74 км. 23-25 мая ожидается ледоход у гидропоста Таймылыр Булунского района.

Активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка наблюдается в районе острова Быстринский, а верхняя кромка у наблюдается у местности Заборцевские острова. Уровень воды у г. Среднеколымск составляет 924 см при критическом 1200 см. Ниже по течению, у н.п. Колымское уровень воды составляет 585 см при критическом 1010 см. Протяженность ледохода составляет 118 км. 24-27 мая ледоход ожидается в нижнем течении реки.

В верхнем течении у н.п. Зырянка уровень воды составляет 560 см при критическом 850 см, чисто. Ввиду повышенных сбросов с Усть — Среднеканской ГЭС в ближайшие сутки — двое прогнозируется дальнейшее повышение уровней воды с выходом воды на пойму и подтопление ВПП аэропорта Зырянка.

На реке Алазея наблюдаются процессы разрушения ледового покрова, а на реках Яна и Индигирка гидрологическая обстановка развивается без осложнений. Уровни воды ниже критических отметок.

«В превентивных целях, для мониторинга паводковой обстановки на реках Лена, Колыма и Алдан, а также оказания всесторонней помощи населению на территории Намского, Усть-Алданского, Кобяйского, Верхнеколымского и Среднеколымского районов сформированы 10 постов безопасности по контролю гидрологической обстановки и оказания помощи населению, из числа федеральных и республиканских спасателей в количестве 44 человека и 10 плавсредств», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).