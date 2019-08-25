Леди Саксофон отметила юбилей

Ольга Алексеева, больше известная как Леди Саксофон, отметила юбилей сольным концертом в кругу своих друзей и родных. В исполнении именинницы прозвучали как популярные, так и классические композиции. View this post on Instagram Отгремел юбилей моей двоюродной сестрёнки @olga_ladysax было очень душевно! A post shared by Алексей Кривошапкин (@alexey_krivoshapkin) on Aug 24, 2019 at 9:42pm PDT

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