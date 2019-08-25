25.08.2019
15:57
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Светская хроника

Леди Саксофон отметила юбилей

Ольга Алексеева, больше известная как Леди Саксофон, отметила юбилей сольным концертом в кругу своих друзей и родных.

В исполнении именинницы прозвучали как популярные, так и классические композиции.

Источник: https://www.instagram.com/p/B1ku18MIc66/
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