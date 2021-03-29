Леденящее душу убийство произошло в Якутии

Прокуратурой Ленского района Якутии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Ленска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В ходе суда установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение умышленных преступлений, в ноябре 2020 года в ходе совместного распития алкогольных напитков на почве личных неприязненных отношений нанес не менее 30 ударов кухонным ножом своей пожилой соседке, которая от полученных ран скончалась на месте преступления. Труп потерпевшей он перенес в другую комнату своей квартиры и хранил там на протяжении двух недель до обнаружения его сотрудниками полиции.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и с учетом позиции государственного обвинителя, отягчающих обстоятельств приговорил его к реальному лишению свободы сроком на 13 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.