Лед тронулся! Затор взорван

Взрывные работы провели на месте ледового затора на реке Лене, который образовался в районе поселка Кангалассы, сообщает телеканал «Якутия 24».

Взрыв произошел в 18.50 по якутскому времени. «Провели подрывные работы в районе поселка Кангалассы. Нижняя кромка льда находится между данным поселком и Едейским наслегом Намского района. Сейчас у поселка Кангалассы наблюдаются подвижки льда и густой ледоход», — рассказал начальник отдела водного хозяйства ЛБВУ Николай Портнягин.

Уровень воды на реке Лене у гидропоста Якутска составляет 499 см, в Покровске Хангаласского района наблюдается спад на пять-десять см за последние четыре часа.

Прямую трансляцию ледохода на реке Лене можно посмотреть на YouTube-канале «Якутия 24»

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/priroda/zator-na-reke-lene-vzorvali-v-rajone-yakutskogo-poselka-kangalassyi