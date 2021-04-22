22.04.2021
14:36
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Якутия
Лед на Лене вскроется 26 апреля
Вскрытие реки Лены на территории Иркутской области ориентировочно произойдет 26 апреля, сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.
«Первой, ориентировочно с 26 апреля, начинает освобождаться ото льда река Лена в районе населенных пунктов Качуг и Жигалово. Примерно через два дня после этого ледоход на Лене пройдет по участку от города Усть-Кута до Марково», — говорится в сообщении.
В районе города Киренска Лена начнет вскрываться 3 мая. Отмечается, что сейчас на реке идет процесс разрушения ледового покрова, в основном наблюдается ледостав с торосами, вода на льду, закраины до 10%.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: МЧС РФ
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