22.04.2021
14:36
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Якутия

Лед на Лене вскроется 26 апреля

Вскрытие реки Лены на территории Иркутской области ориентировочно произойдет 26 апреля, сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.

«Первой, ориентировочно с 26 апреля, начинает освобождаться ото льда река Лена в районе населенных пунктов Качуг и Жигалово. Примерно через два дня после этого ледоход на Лене пройдет по участку от города Усть-Кута до Марково», — говорится в сообщении.

В районе города Киренска Лена начнет вскрываться 3 мая. Отмечается, что сейчас на реке идет процесс разрушения ледового покрова, в основном наблюдается ледостав с торосами, вода на льду, закраины до 10%.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: МЧС РФ
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