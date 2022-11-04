Служба спасения РС(Я): Лед до наступления устойчивых морозов обманчив!

На территории республики продолжаются профилактические рейды спасателей Службы спасения Республики Саха (Якутия), в ходе которых до жителей республики, заготовщиков льда, рыбаков, детей доводятся правила безопасности на льду с вручением памяток, листовок. Водителям автотранспортных средств напоминают, что до открытия официально разрешенных ледовых переправ, автозимников выезд автомашин на лед категорически запрещен.

Опасно выходить на лед, если толщина его тоньше семи сантиметров. Прочный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок.

Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий.

Для любителей подледного лова необходимо соблюдать меры предосторожности: не пробивать несколько лунок рядом; не собираться большими группами в одном месте; не ловить рыбу возле промоин. Выходить на берег, спускаться на лед и идти по нему безопаснее по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров.

Если вы провалились в холодную воду:

Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

Если лёд выдержал, медленно ползите или перекатывайтесь к берегу.

Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лёд здесь уже проверен на прочность.

Если случилась беда и нужна ваша помощь:

Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползите по-пластунски.

Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность. За 3 – 4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство.

Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Вызовите помощь по телефону «112». Пострадавшего необходимо отвести в теплое место, обогреть.

Лед до наступления устойчивых морозов непрочен и обманчив. Берегите себя и своих близких!