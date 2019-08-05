Лебединое Озеро: Забивают камнями, истязают крючками

Лебединое Озеро осквернили

В 2016 году общественники создали на одном из заброшенных озер г. Якутска райский уголок – экологический парк «Лебединое Озеро». Создавали долгим упорным трудом – но оно того стоило. Некогда неприглядный заболоченный водоем – известный как Озеро Щорса — обрел второе дыхание.

Со слов идейного вдохновителя – редактора издательского дома «Илгэ», президента регионального охотничьего клуба «Байанай», журналиста, общественника и заядлого охотника Юрия Борисова – ежедневно экологический парк «Лебединое Озеро» посещают 500-600 человек. Контингент разной возрастной группы – от младенцев с родителями до пожилых людей.

Питомцев в эко-парке порядка сотни голов и десятка пород. Среди которых: редкие утки-мандаринки, каролинки, огари, пеганки, белолобые гуси, пекинские утки, хохлатые утки, индийский бегунок, московская белогрудая, пекинские белые и, конечно же, красавцы лебеди и великолепные «новички» — пара черных лебедей. Экологический парк привлекает и диких сородичей – на ежегодное гнездование обосновались неприглядные, но предприимчивые кряквы.

При поддержке спонсоров на «ура» проходит ежегодный конкурс «Ловись рыбка». Общественники в течение трех лет активно занимаются зарыблением озера карасями, гальянами и, один раз в год, могут позволить всем желающим выловить немного рыбы.

— Общественники большие молодцы! — воскликнул восторженный посетитель «Лебединого озера» дед Василий Чукров. – Это место меня сильно порадовало. Здесь я увидел не только многих особей, обитающих у нас на севере, но и экзотических красавцев! «Лебединое озеро» очень полезное место, где горожане могут ощутить близость природы! – эмоционально отвечает среднеколымский пенсионер.

К сожалению, от заката до рассвета в райский уголок внедряется иной тип посетителей, несущих разрушения и смерть. Близость увеселительных заведений, рынка и отсутствие полиции привлекает сюда подвыпившую молодежь и асоциальных личностей. За сезон были побиты камнями и выловлены крючками семь уток и гусей. Бороться с произволом общественникам приходится самим. Нанятые охранники долго не работают и увольняются, потому что ежедневные конфликты с ночными гостями опасны для жизни и здоровья. Заявления в полицию не дают ощутимой пользы – людей грабят и калечат, правоохранителям не до «Лебединого озера».

В конце беседы Юрий Петрович призвал горожан оберегать экологический парк:

— Уважаемые горожане! Просим бережно относиться к «Лебединому озеру» и к окружающей среде, чтобы любимое место отдыха людей приносило радость многие года!

Общественники благодарят нефтяную компанию «Туймаада-Нефть», зоопарк «Орто Дойду», Ветеринарную лабораторию РС(Я), магазины, управу Центральный округ и Окружную администрацию за поддержку.

П.С. Во время написания статьи общественники обнаружили очередную жертву вандалов – побитую камнями самку индоутки.

Смотрите подробный видеорепортаж: