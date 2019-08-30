Лебедев подписал исторический документ

В рамках I нефтегазового форума подписано Соглашения о создании профессионально-образовательного нефтяного кластера Якутии. Свою подпись под документом поставил врио генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ.

В кластер вступили Министерство промышленности и геологии, Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия), крупные нефтегазовые предприятие — АО «Сахатранснефтегаз», АО «Саханефтегазсбыт», ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», научные и образовательные организации — Института проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук, Региональный технический колледж в г.Мирном, Ленский технологический техникум, Олекминский техникум, Сунтарский технологический колледж, Светлинский индустриальный техникум.

«Создание образовательного кластера позволит повысить уровень компетенций наших специалистов, а также выстроить более плотное взаимодействие с крупными компаниями, заинтересованными в высококвалифицированных сотрудниках», — считает министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко.

В рамках форума представители АО «Саханефтегазсбыт» приняли участие в работе круглого стола, посвященного реализации инвестиционных проектов, проектов нефтепереработки и сервисного кластера, а также в планерном совещании с участием Главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА.

«I Нефтегазовый форум Якутии это значимое событие для всего региона. Нам удалось обсудить новые и наиболее перспективные модели, форматы партнерств для эффективного развития нефтегазовой отрасли республики», – сказал руководитель АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев.

Отметим, что I Нефтегазовый форум Якутии проходит с 29 по 30 августа в Мирнинском районе. В программу включены встречи в формате «бизнес и бизнес», «бизнес и власть», общее пленарное заседание, панельные дискуссии по блокам, семинар, форсайт-сессия, презентации бизнес- и инвестиционных проектов. Помимо АО «Саханефтегазсбыт» форум посетили представители крупных промышленных компаний, сотрудников республиканских министерств и ведомств, представители Госдумы РФ и Совета Федерации, федеральных структур.