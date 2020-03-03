Лазерное лечение грыжи — самый безопасный метод

Нейрохирурги РБ№2-ЦЭМП поставили на поток уникальную операцию на позвоночнике без наркоза. Узнав об очередной операции по удалению грыжи межпозвонкового диска методом пункционной поликанальной лазерной декомпрессии, я попросила у заведующего отделением нейрохирургии Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Игоря Яхонтова разрешения поприсутствовать. А перед операцией поговорила с пациентом.

Пациент нейрохирургов Галимьян КАДЫРОВ из Усть-Неры много лет работал проходчиком на шахте, возможно, тяжелый физический труд и стал причиной заболевания, во всяком случае, из-за сильной боли мужчина вынужден был работу оставить.

— Грыжей страдаю с февраля 2017 года, болят руки и ноги, с осени стали неметь, — сказал он. — Лечения дома как такового мне не проводили, только обезболивали, поэтому, когда узнал о том, что можно сделать операцию, сразу попросил врачей направить сюда.

Галимьян настолько уверен, что ему здесь помогут, что даже не волнуется, ожидая приглашения в операционный зал.

Игорь Спартакович до операции показывает мне на компьютере снимок и рассказывает, что пациенту будет проведена пункция пораженного диска, лазерная декомпрессия грыжи.

— Технология это наша, российская, ее используют сейчас во многих городах России, — поясняет он, а я успеваю задать ему вопросы.

— В чем уникальность этой операции, Игорь Спартакович?

— Уникальность этой операции в том, что она малоинвазивна, бескровна, проводится без общего наркоза (прокол делается под местной анестезией, поэтому у нас во время операции будет полный контакт с пациентом), без рисков случайных операционных повреждений и длительного реабилитационного лечения. Лазерное лечение грыж является самым безопасным методом, у этой методики большое количество преимуществ. Этот метод мы используем как этапное, комбинированное лечение, как один из этапов в комбинации с консервативным лечением и работаем в содружестве с нашими неврологами, помогая им и нашим пациентам.

— Сколько пациенту лет и имеет ли это значение для подобного хирургического вмешательства?

— Пациенту 53 года, но возрастных ограничений у этой операции нет.

Операционная. Пациент уже лежит на операционном столе и, пока Игоря Спартаковича готовят к операции, похоже, все-таки немного волнуется. Вскоре Галимьяну делают местное обезболивание, подключают рентгеновское оборудование, включают лазер, доктор вводит иглу, через которую подведет потом к грыже лазерный луч. Лазер во время операции оказывает еще и обезболивающий эффект. Операция длится примерно полчаса, рядом с нейрохирургом находятся рентгенолог и две операционные сестры.

При внешней простоте методики для ее использования необходимо сочетание трех факторов. Во-первых, необходим хирург, хорошо владеющий этой методикой, умеющий делать пункции межпозвонковых дисков. Во-вторых, необходима хорошая рентгеновская установка, под контролем которой проводится вся процедура. И, в-третьих, нужна лазерная установка. В операционной РБ№2-ЦЭМП все эти факторы в наличии.

По ходу операции Игорь Спартакович время от времени спрашивает Галимьяна: «Как себя чувствуете?», «Где болит?», «Какого характера боль?». Пациент, ни разу не ойкнув, отвечает на вопросы врача коротко и по-мужски сдержанно.

После операции задаю нейрохирургу еще несколько вопросов.

— Через сколько времени после операции проходит боль?

— Все очень индивидуально. У кого-то проходит сразу, у кого-то через несколько дней, у кого-то — в течение месяца.

— Как долго пациент будет получать лечение в отделении?

— Мы не зря называем подобные операции хирургией одного дня. Сегодня мы проведем операцию, а завтра после процедуры пациент уже пойдет на выписку.

— А противопоказания к этой операции есть?

— Противопоказания есть, это новообразования, воспалительные заболевания и индивидуальная непереносимость местных анестетиков.

— Сколько будет длиться период реабилитации и что должен знать пациент?

— Период послеоперационной реабилитации в среднем длится около двух месяцев. В этот период пациенту рекомендуется ограничение подъема тяжестей, ограничение положения сидя, кроме того при определенных физических нагрузках оперированным рекомендуется ношение корсета.

— Насколько востребована операция по удалению грыжи?

— У нас в республике много таких больных, и, когда консервативная терапия не помогает, люди обращаются к нам, нейрохирургам.

— Эта платная операция, Игорь Спартакович?

— Пока да. Мы планировали проводить операцию по квотам, но она, к сожалению, не входит в квоты высокотехнологичной медицинской помощи.