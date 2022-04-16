Лазарева суббота и Вербное воскресенье 2022: что можно и что нельзя делать. Традиции праздника

Сегодня, 16 апреля, православные отмечают Лазареву субботу, а уже 17 апреля празднуют Вербное воскресенье 2022. Что означают эти праздники?

Что означает Лазарева суббота и что можно есть

За день до Светлого Воскресения 2022 года, 16 апреля, православные празднуют Лазареву субботу – день, когда Иисус Христос воскресил своего мертвого друга Лазаря. После увиденного и услышанного многие люди уверовали в то, что Он – сын Божий. Лазарь прожил после воскрешения еще 30 лет. А вот сам Христос после этого чуда предался гонениям первосвященниками и фарисеями.

В этот день можно употреблять в пищу кроме постных блюд также рыбную икру.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

Лазарева суббота – это особый день, в который существует ряд запретов. В этот день нельзя выполнять тяжелую работу. Это является большим грехом.

В этот день нельзя употреблять спиртные напитки (исключением может быть лишь вино в небольших количествах).

В Лазареву субботу нельзя употреблять скоромное, топтать ногами крошки от еды, которые упали на пол.

Также запрещено что-либо праздновать, в том числе свадьбу и дни рождения, вступать в интимные отношения, петь или танцевать.

Любую домашнюю работу нужно перенести на другой день, так как в Лазареву субботу запрещено заниматься рукоделием, работать в огороде, строить что-либо, стирать, гладить, мыться и делать уборку.

Как и во многие другие церковные праздники, строго запрещено драться, ссориться и не отказывайте людям в их просьбе.

Считается, что нарушение этих правил является тяжким грехом, искупить который очень сложно.

Что означает Вербное воскресенье и что можно есть

В этот день православным разрешается кушать постные блюда, а также рыбу.

Двунадесятый праздник, установлен в память тожественного входа Иисуса в Иерусалим на осле, когда израильтяне признали в нем правителя.

Согласно Священному писанию, за неделю до своего воскресения Иисус Христос торжественно въехал в Иерусалим. Его встречали как Сына Божия, как царя, израильтяне увидели в нем решение всех проблем и желали видеть его на троне. Этот праздник имеет большое значение для всех верующих людей и он очень трагичен, ведь в тот день Иисус добровольно, зная, что скоро ему предстоит трагическая гибель, приехал в город. Именно этот момент послужил началом его страданий за людские грехи.

Иисус въехал в Иерусалим на осле, тогда было принято так въезжать среди победителей и правителей. По древней традиции его встречали радостными криками и взмахами пальмовых ветвей, как встречают царей. Но он очень хорошо знал, какую страшную цену заплатит за это.

В наших краях пальмы не растут, и поэтому пальмовые ветви заменили веточками вербы и ивы. Верба — первое расцветающее весеннее растение, она распускается раньше всех и символизирует пробуждение природы. Поэтому в качестве символа выбрана именно она.

Наличие букетика вербы в доме верующего было обязательным. Ее собирали в Лазареву субботу, то есть накануне, а в воскресенье утром несли в храм для освящения.

Затем приносили освященные ветки вербы в дом, как символ того, что встречают Иисуса Христа и впускают его в свой дом и в свой мир.

Сохраняли веточки до следующего года. Важно провести этот день с чистыми мыслями, наполнить его добрыми делами и побыть вместе с семьей. Считалось, что если коснуться веточками вербы детей, то они не будут подвергаться злым мыслям и искушаться, а девушки смогут легко родить, и их младенцы будут здоровыми. Православные христиане верят, что именно в этот день дом должен наполниться детьми.

Этот последнее воскресенье великого поста. Поэтому в честь праздника дозволяется вкушать рыбу и красное вино. А в день накануне этого праздника, то есть в Лазареву субботу, церковным уставом позволено принимать рыбную икру. Работать в этот день запрещено.

Лазарева суббота и Вербное воскресенье — это последние дни, когда христианин может немного отдохнуть душой и телом и набраться сил перед главным испытанием — Страстной неделей, предваряющей Светлую пасху Христову.

Приметы в Вербное воскресенье

Без вербы — не весна.

Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.

Где вода, там верба, а где верба, там и вода.

Мороз — яровые хлеба хороши будут.

Ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.

Если погода ясная и теплая — урожай фруктов будет хорошим.

Если перед Вербным Воскресеньем появилось много «сережек» вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.