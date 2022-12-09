Лавров: Якутские украшения вызывают только восхищение 😍

В Москве в рамках дней Якутии, на площадке Министерства иностранных дел РФ Президент ассоциации «Ювелиры Арктики» Галина Павлова представила ювелирную отрасль Республики Саха (Якутия). На стенде были представлены изделия ювелирных фирм Якутии, а также выставка дизайнеров молодого поколения, в работах которых сохраняются и продолжаются традиции ювелирного искусства.

Во время своего выступления на презентации Республики Саха (Якутия) Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров подчеркнул: «Далеко не все продукты бизнеса представлены на выставке, тем не менее можно увидеть своими глазами ювелирные изделия, драгоценные металлы. Вызывает высокое уважение и восхищение то, с какой любовью и вкусом развивается эта отрасль якутской промышленности».