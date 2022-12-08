Лавров рассказал о посещении Якутии в составе стройотряда

На презентацию Республики Саха (Якутия) в Министерстве иностранных дел Российской Федерации прибыл министр Сергей Лавров. Его встретил глава Якутии Айсен Николаев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как посещал Якутию в 1970-е годы в составе стройотряда.

«Я в 1971 году посетил Якутию в составе строительного отряда, работал на стройках, одновременно наслаждался уникальной природой этого края, включая знаменитые «Ленские столбы». Поэтому будем ещё и использовать личные обстоятельства для того, чтобы всячески продвигать эту красоту на международный уровень», — сказал он на презентации Якутии в Москве.

Лавров подчеркнул, что Якутия располагает значительным промышленным потенциалом, а также природными ресурсами, в том числе залежами полезных ископаемых. Он отметил, что на территории региона работают такие промышленные гиганты, как «АЛРОСА«, «Эльгауголь», «Колмар«, «Газпром«, «Сургутнефтегаз«, а среди партнеров Якутии такие гиганты мировой экономики, как Китай, Индия, ОАЭ.

Министр добавил, что Якутия является крупнейшим регионом России, в ней проживают представители около 130 национальностей. «В основе согласия между ними – взаимное уважение всех народов, бережное отношение к языкам, жизненному укладу и обычаям. Это пример для любой страны, где живут люди различных этнических групп, а также для всего международного сообщества», — подчеркнул Лавров.