Лавина перекрыла автодорогу в Якутии

По автодороге «Яна» запрещено движение Проезд временно закрыт с 18 апреля в связи со сходом лавины примерно в 4 часа на 130 км автотрассы в районах перевалов Малый и Большой Ольчан в Томпонском улусе. На восстановление транспортного сообщения выехали дорожные службы.

Источник: Управление автодорог РС(Я)

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