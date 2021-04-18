18.04.2021
11:47
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Происшествия
Лавина перекрыла автодорогу в Якутии
По автодороге «Яна» запрещено движение
Проезд временно закрыт с 18 апреля в связи со сходом лавины примерно в 4 часа на 130 км автотрассы в районах перевалов Малый и Большой Ольчан в Томпонском улусе. На восстановление транспортного сообщения выехали дорожные службы.
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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