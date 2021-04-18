Лавина на трассе пленила 6 человек, один погиб — МЧС

Сегодня ночью из-за обильного снегопада на автодороге Яна в 56 км на территории Томпонского района в 56 км от села Тополиное между перевалами Альчан-1 и Альчан-2 произошел сход лавины. Один человек пропал без вести, передает пресс-служба МЧС Якутии. Из села Тополиное выехали для оказания помощи представители администрации.

В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на автодороге Яна произошло затруднение движения на участке дороги. На данном участке находятся 2 автомашины, в которых находится 7 человек, в том числе 2 детей. Для оказания помощи в Тополиное убыли работники представители Республиканской пожарной охраны. В 50 км от ФАД силами дорожной службы проводится расчистка дороги. Для оказания помощи и проведения спасательных работ, в аэропорту Маган в готовности находится оперативная группа спасателей ГБУ службы спасения Якутии из 5 человек со всем необходимым оборудованием. Вторая группа в резерве, передает МЧС Якутии.

В настоящее время дорога Яна перекрыта, передает упрдор автодорог Якутии. Ведутся работы по расчистке завала, вызванного лавиной.

МЧС заранее предупредил якутян о предстоящих аномальных погодных явлениях и рекомендовал воздержаться от дальних поездок.

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Состояние шестерых человек удовлетворительное, один человек 1996 года рождения погиб в результате схода снежной массы. Проводится эвакуация в с. Тополиное. Из Якутска запланирован вылет Ми-8 МТВ «Полярные авиалинии» с пятью спасателями Республиканской службы спасения и необходимым оборудованием, а также 2 медицинскими работниками РЦМК.

В готовности к реагированию в Якутске находятся 10 спасателей Республиканской службы спасения и 10 спасателей МЧС России оснащенные необходимым оборудованием для автономной работы на 10 суток.

Всего от Якутской территориальной подсистемы РСЧС задействовано 19 человек и 8 единиц техники, передает МЧС Якутии. Фото и видео на данный момент с места событий нет.