Лауреаты общественной премии имени Алампа

Стали известны имена всех лауреатов общественной премии имени якутского писателя Анемподиста Ивановича Софронова – Алампа. Премия была учреждена в 2019 г., тогда же в день рождения писателя, 14 ноября, состоялось и первое вручение. В этом году, в связи с эпидобстановкой, церемония и выступления лауреатов состоялись в теле эфире НВК Саха. Статуэтки и дипломы лауреатам были доставлены на дом.

Итак, в этом году лауреатами «Премии Алампа» стали:

Сивцев Айсен Дмитриевич-Айсен Дойду — «Лучший драматург»;

Попова Галина Семеновна — Санаайа — «За верность Алампа»;

Михалева Наталья Владимировна — Сайа «Литературное слово»;

Макаров Юрий Алексеевич — «Лучший Режиссер»;

Афанасьева Айталина Саввична — «Лучшая Актриса»;

Дорофеев Роман Романович — «Лучший Актёр»;

Прокопьев Семен Кириллович — «Лучший Художник»;

Герасимов Кирилл Афанасьевич — «Лучший Композитор»;

Парников Василий Степанович — «Лучший автор-песенник»;

Давыдов Дмитрий Леонидович — «Лучший Кинематографист».

Министерство культуры и духовного развития Якутии поздравляет лауреатов премии.

Как сообщил оргкомитет премии, помощь в организации оказали: Управление культуры Усть- Алданского улуса в лице Лены Павловой и Марианны Федотовой, народный депутат РС(Я) от Амгинского улуса Руслан Федотов, руководитель Амгинского землячества Ньургуйаане Илларионова, гендиректор АК «Полярные Авиалинии» Семен Винокуров, резиденты студии «Среда» Виктор Ли Фу и Ларря Яковлева.