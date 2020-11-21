Лауреаты общественной премии имени Алампа
Стали известны имена всех лауреатов общественной премии имени якутского писателя Анемподиста Ивановича Софронова – Алампа. Премия была учреждена в 2019 г., тогда же в день рождения писателя, 14 ноября, состоялось и первое вручение. В этом году, в связи с эпидобстановкой, церемония и выступления лауреатов состоялись в теле эфире НВК Саха. Статуэтки и дипломы лауреатам были доставлены на дом.
Итак, в этом году лауреатами «Премии Алампа» стали:
Сивцев Айсен Дмитриевич-Айсен Дойду — «Лучший драматург»;
Попова Галина Семеновна — Санаайа — «За верность Алампа»;
Михалева Наталья Владимировна — Сайа «Литературное слово»;
Макаров Юрий Алексеевич — «Лучший Режиссер»;
Афанасьева Айталина Саввична — «Лучшая Актриса»;
Дорофеев Роман Романович — «Лучший Актёр»;
Прокопьев Семен Кириллович — «Лучший Художник»;
Герасимов Кирилл Афанасьевич — «Лучший Композитор»;
Парников Василий Степанович — «Лучший автор-песенник»;
Давыдов Дмитрий Леонидович — «Лучший Кинематографист».
Министерство культуры и духовного развития Якутии поздравляет лауреатов премии.
Как сообщил оргкомитет премии, помощь в организации оказали: Управление культуры Усть- Алданского улуса в лице Лены Павловой и Марианны Федотовой, народный депутат РС(Я) от Амгинского улуса Руслан Федотов, руководитель Амгинского землячества Ньургуйаане Илларионова, гендиректор АК «Полярные Авиалинии» Семен Винокуров, резиденты студии «Среда» Виктор Ли Фу и Ларря Яковлева.
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