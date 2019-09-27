Ласси Хайнинен: Мы увязи в западной культуре, и чтоб сохранить свои корни, начали…

Профессор арктической политики Университета Лапландии (Финляндия) Ласси ХЕЙНИНЕН в ходе круглого стола Северного форума рассказал в о значении и вкладе культуры стран Севера и Арктики в устойчивое развитие арктического региона, о том, как в Финляндии идет работа по сохранению национальной культуры.

«Мы увязли в западной культуре, одно время боялись потерять язык, свою литературу, традиционные способы хозяйствования. Но потом поняли, что может быть и то, и это. Чтобы сохранить свои корни, начали со строительства библиотеки в Хельсинки, причем строили ее из дерева. Через год она приняла миллионного посетителя, получила титул лучшей библиотеки в мире. Это многофункциональное учреждение, где можно заниматься всем, чем угодно», — отмечает Ласси Хейнинена.

В декабре 2018 года в Хельсинки состоялось открытие Центральной библиотеки Хельсинки Oodi, где растут живые деревья, книги к полкам доставляют роботы, а также можно бесплатно воспользоваться 3D-принтерами, швейными машинками и даже студией звукозаписи. Центральная библиотека Oodi, что в переводе с финского означает «Ода», выросла в самом центре финской столицы – между музеем Kiasma, парламентом и Дворцом Финляндии, в двух шагах от остановки поездов, прибывающих на Центральный вокзал. В собрании Oodi – сто тысяч книг на 17 языках, читатели библиотеки всегда могут заказать нужное издание в общегородской системе.

Пресс-служба Национальной библиотеки РС (Я) пообщалась с профессором после круглого стола и узнала, как правительство и общественность Финляндии пришли к решению о необходимости строительства нового здания библиотеки в Хельсинки.

— Мистер Хайнинен, у кого родилась идея создания такой библиотеки, и как началось строительство здания? Сумма, потраченная на строительство и оснащение библиотеки, внушительная – 98 млн евро. Не была ли общественность против строительства библиотеки?

— Бывший министр культуры Финляндии, писатель Клас Андерссон предложил идею создания библиотеки еще 20 лет назад. Затем эту идею поддержали библиотекари, представители разных сфер деятельности и пришли к выводу, что Хельсинки нужна новая библиотека. Это был первый шаг. Затем нашлось место – за Центральным вокзалом, где было решено построить библиотеку. После того, как локация была определена, начали думать, каким должно быть здание библиотеки. Дизайнеры и архитекторы не подвели – здание библиотеки очень особенное: за основу взяли натуральные материалы, дерево, а внешний вид сделали необычным и привлекательным. Если говорить о сумме, потраченной на возведение библиотеки, то я не скажу, что это дорого. Конечно, у людей возникали сомнения на счет стоимости здания. Но сейчас мы видим, как эта библиотека востребована, сколько там людей ежедневно, поэтому это была лучшая инвестиция в людей. Может, для какого-то другого здания эта сумма была бы значительной, дорогой, но не для библиотеки, потому что это была инвестиция в людей.

— А как, на ваш взгляд, эта библиотека изменила жизнь жителей Хельсинки?

— Трудно сказать, как именно библиотека повлияла на людей. Но одно я скажу точно – люди сюда приходят. За год работы библиотеку посетили 1 млн человек, что очень много. Ведь здесь можно не только читать и одалживать книги, но и работать и учиться. Пространства библиотеки используются по максимуму. Это место встречи и досуга, здесь приятное кафе и много удобного многофункционального пространства.

— А приходят ли в эту библиотеку просто за книгами? Не за чем-то другим.

— Конечно. Об этом говорит даже то, что в первый год работы книжные полки были практически пустые. Люди разбирали все книги. Поэтому работники библиотеки стали больше ставить книг на полки. Кроме традиционных книг, здесь можно одолжить электронные книги.

— Мы видим, что библиотека очень востребована среди жителей не только города, но и всей страны. Но, наверняка, правительству и муниципалитету было не просто решиться построить такое дорогое здание?

— Самое главное, все понимали, что инвестируют в будущее, в людей. Несомненно, это был очень долгий и медленный процесс. Но основным толчком в реализации этого мега-проекта стало решение всех о том, что данная библиотека должна стать открытой, доступной для всех, не только для элиты. К тому же все задумались об основной проблеме – люди стали меньше читать. Мы задумались, а хотели бы мы, чтобы лет через 10-15 никто не читал книги? Конечно, нет. Если сейчас мы не сделаем ничего для решения этой проблемы, то через 15 лет будет уже поздно. А если мы хотим, чтобы люди читали, нам нужно место для книг. Да, есть электронные книги, но необходимы и традиционные. Особенно для детей: в традиционных книгах есть иллюстрации, дети любят перелистывать страницы.

— А что делает особенным помимо многофункциональности и возможности чтения книг именно эту библиотеку?

— Во-первых, в это здание очень легко зайти: нет лестниц, множество входов, оно красивое и привлекательное. Архитекторы подошли очень аккуратно к планированию здания, потому что основная идея была – люди не должны испытывать ни физические, ни психологические трудности, чтобы войти в него. Если человеку легко войти, нет никаких препятствий, он зайдет один раз, второй, третий и так далее. Но, тем не менее, главное не инвестировать все деньги только в здание. Необходимо также оставить бюджет на книги, потому что без книг это будет просто здание, не библиотека.

— Спасибо большое за интервью, мистер Хайнинен! В конце беседы, что бы вы хотели пожелать нашей библиотеке?

— Желаю вам удачи и исполнения вашей мечты – строительства красивого и функционального здания!