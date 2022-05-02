Лариса Троева установила новый рекорд!

Сегодня в 16:30 у самого высокого дома Якутска, на перекрестке улиц Курашова и Лермонтова, Лариса Троева показала уникальный трюк – по тросу, привязанному к ее волосам, альпинист спустился с высоты 16 этажа. Рекорд установлен!

Этот уникальный и опасный трюк она посвятила 100-летию образования ЯАССР.

Наблюдать за действием собралось около 1000 человек. Тем временем, на улице поднялся ветер более 8 м/с с порывами, но трюк был благополучно выполнен.