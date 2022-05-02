02.05.2022
10:38
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Якутия

Лариса Троева сегодня установит новый рекорд России

Якутская экстремалка Лариса Троева установит сегодня новый рекорд. Посвятит новый и опасный номер Троева столетию ЯАССР.

В этот раз самая сильная и выносливая женщина России готовит уникальный трюк — по тросу, привязанному к ее волосам, альпинист спустится с высоты 16 этажа.

Лариса Троева является многократной рекордсменкой России и мира: она протащила с помощью своих волос теплоход «Демьян Бедный» на расстояние 5 метров, по ее брюшному прессу ездили автомобили, мотоциклы и даже самолеты.



Источник: Yakutia-Daily.ru
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