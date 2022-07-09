Экстремалка Лариса Троева покажет уникальный номер на закрытии Игр

Подходят к завершению VIII Спортивные Игры народов Якутии. Болельщики, сборные команды с нетерпением ждут объявления итогов соревнований. Церемония закрытия Игр обещает стать не менее зрелищной и волнующей. Чтобы поздравить земляков и победителей игр в Борогонцы приехала артистка экстремального жанра, многократная рекордсменка «Книги рекордов России», заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Лариса ТРОЕВА.



«Очень рада, что именно в моем родном улусе проводятся VIII Спортивные Игры народов Якутии. Хорошо помню 1996 год. Тогда в день открытия первых игр на стадионе я выступила с сольной программой. Вот и сегодня спустя 26 лет приехала поздравить Усть-Алдан, всех участников и победителей с замечательным праздником Спорта», — передает привет Лариса.

Напомним, артистка является уроженкой Усть-Алданского улуса, с. Борогонцы. Экстремальными видами творчества она занимается более 30 лет. На церемонии закрытия Лариса ТРОЕВА вновь поразит зрителей и покажет чудеса выносливости в номере с использованием техники. Главная экстремалка Якутии ждет вас на стадионе «Маягатта Бэрт Хара». Начало церемонии закрытия в 20.00.