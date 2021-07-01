01.07.2021
17:44
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Образование

Ландшафтный дизайн Малой академии наук студентами АГАТУ

В эти дни студенты кафедры землеустройства факультета лесного комплекса и землеустройства АГАТУ под руководством куратора Айталины Старостиной занимаются ландшафтным дизайном Малой академии наук РС (Я) в селе Чапаево Хангаласского улуса.

«Практические мероприятия реализуются по проекту НИОКР, которые можно охарактеризовать как научно-исследовательские и производственные эксперименты», — комментирует работу студентов врио ректора Константин Кривошапкин.

Отметим, что подобные проекты реализуются в университете повсеместно, в связи с этим можно с уверенностью сказать, что молодое поколение специалистов узкого профиля на практике проходят все производственные циклы по выбранному направлению. Темой проекта НИОКР с Малой академией наук является ландшафтный дизайн, который в современном мире набирает обороты по производству и активно входит в процесс формирования новых пространств по программе облагораживания территорий.

По сути, ландшафтный дизайн, которому уже не первый год обучают в стенах агротехнологического университета, можно отнести к науке, изучающей виды растений и их архитектурных форм для украшения территорий. Поэтому творческие способности и художественный вкус студентов кафедры землеустройства сочетаются с сугубо практическими навыками, такими как декорирование кустов, создание цветочных клумб или каскадных цветников.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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