Land Cruiser сбил пешехода

В городе Мирный совершен наезд на пешехода.

18 октября около 17:30 в г.Мирный 45-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», двигаясь от ул. Московская в сторону проспекта Ленинградский, на регулируемом перекрестке шоссе Кирова и объездной дороги совершил наезд на пешеход — 56-летнюю женщину, которая, не убедившись в безопасном переходе, начала перебегать проезжую часть.

В результате ДТП женщина получила множественные травмы. Пострадавшая была доставлена и госпитализирована в Мирнинскую больницу.

В ходе проверки установлено, что водитель автомашины «Тойота Ленд Крузер» имеет более 20 лет стажа вождения, имеет водительское удостоверение по категории В, В1. К административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году привлекался 4 раза. В момент ДТП в салоне автомобиля находился один, был пристегнут ремнем безопасности, был трезв, не пострадал. На автомашине установлены зимние шины.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция информирует, что с начала текущего года в республике совершено 135 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 8 человек и 133 получили травмы различной степени тяжести. По вине пешеходов зарегистрировано 41 ДТП, в которых погибли 5 человек, 37 получили ранения. В темное время суток произошло 36 ДТП – наездов на пешеходов, в которых погибли 6 человек, 32 травмированы.

Уважаемые пешеходы! Убедительно просим быть предельно внимательными на дорогах! Обязательное соблюдение Правил дорожного движения — это главное условие безопасного перехода дороги!

Халатное поведение участников дорожного движения недопустимо на дороге. Необходимо проявлять взаимоуважение и соблюдение ПДД водителями и пешеходами.