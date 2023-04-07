Лала Крамаренко: Люблю атмосферу соревнований и выступлений

Во время фестиваля «Муус устар» у нас в Якутии побывала целая плеяда звезд российского спорта. Многократная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала КРАМАРЕНКО на сегодня является номером один в сборной России. Об этом заявляют все авторитетные специалисты и результаты соревнований сами за себя говорят: Лала в настоящее время одна из самых сильнейших гимнасток на планете. Во время фестиваля удалось взять интервью у восходящей звезды российского спорта и главной надежды российской художественной гимнастики:

«Я впервые в Якутии и в первый раз побывала на таком фестивале. Мне очень понравилась атмосфера праздника. Эти два дня прошли очень насыщенно».

Родилась Лала в Москве, в маленьком возрасте переехала с семьей в Баку. У Лалы в генах смешано много кровей: русская, азербайджанская, татарская. Видимо, оттуда идет природный темперамент и особая энергетика.

Лала из очень спортивной семьи: дедушка и папа — Сергей и Дмитрий КРАМАРЕНКО, оба известные футболисты, вратари, выступавшие на всесоюзном, всероссийском и международном уровне.

«У меня и папа, и дедушка были футбольными вратарями. Поэтому можно сказать, что атмосферой спорта я прониклась уже с пеленок. Папа сейчас тренирует в спортивном клубе ЦСКА, мы с мамой и сестрой по возможности ходим на их матчи и турниры, болеем за папину команду. Мы с сестрой двойняшки, она не занимается гимнастикой. Все мои родные ходят на все соревнования с моим участием, очень сильно переживают и болеют за меня. Очень люблю своих родных и дорожу ими, семья — самая важная ценность в жизни человека».

В гимнастику Лала пришла непривычно рано, даже по сегодняшним меркам: в 2,5 года. Поначалу, конечно, для нее гимнастика была как игра. Но с самых первых стартов Лалы тренеры уже видели ее талант и уникальные качества гимнастки: природные данные, особую гибкость, гармоничное сочетание спортивных и артистических талантов. Не зря ее часто сравнивают со знаменитой Алиной КАБАЕВОЙ, в поле зрения специалистов она попала сразу.

«Первые шаги в гимнастике я сделала в Баку. Азербайджанская школа художественной гимнастики довольно известна, там много успешных гимнасток и известных тренеров. Мои тренеры: АЛИ-ЗАДЕ Нурлана Октаевна, НАРИМАНОВА Наталья Константиновна, АЛИЕВА Кристина Юрьевна. С 7 лет я стала заниматься в Москве, в Центре олимпийской подготовки Ирины ВИНЕР-УСМАНОВОЙ».

Первую серьезную победу одержала в 2018 году на чемпионате Европы среди юниоров в Испании. В 2019 году завоевала три золотые медали на юниорском чемпионате мира. В 2021 году победила на двух этапах Гран-При, стала чемпионкой Европы в командном зачете. На Олимпийских играх 2021 года в Токио была в олимпийском резерве сборной страны. В этом, 2023 году победила на Гран при России, на чемпионате России во всех четырех видах стала первой , в многоборье завоевала бронзу. Сейчас у гимнастки много выступлений на шоу и концертах, которые проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«Мне очень нравится выступать, я люблю атмосферу соревнований и выступлений. Но и тренировки — тоже безумно интересный процесс. Когда Ирина Александровна заходит в зал, начинается очень творческий процесс работы. Она тратит очень много сил и энергии, когда, как она сама говорит, входит в этот поток. Сейчас я выступаю с композицией под увертюру к опере Чайковского «Пиковая дама»: Ирина Александровна сама ставила этот номер, начиная с подбора музыки, движений, заканчивая внешним образом: купальником, прической. Моменты такой работы с Ириной Александровной — они бесценны».

В Якутске Лала Крамаренко приняла участие с показательным номером на концерте «От дебюта к мастерству» в СК «Модун» с участием клубов и школ Якутии, а во второй день вместе с олимпийской чемпионкой Ксенией ДУДКИНОЙ провела для юных гимнасток два мастер- класса.

«Опыт проведения мастер-классов у меня есть. Мне нравится общаться с детьми, взаимодействовать с ними, раскрывать, помогать им. В этом году заканчиваю школу и буду поступать в университет имени Лесгафта. Я не могу сказать, что моя жизнь в будущем будет точно связана с тренерской деятельностью, не буду загадывать. На мастер-классе девочки мне понравились, они у вас-молодцы, все очень старались, внимали каждому слову. Самое главное, что у детей горят глаза, если у человека есть желание и мотивация, у него все обязательно получится!».

Федерация художественной гимнастики республики уделяет сейчас огромное внимание повышения интереса к своему виду и его популяризации. На прошлом фестивале » Муус устар» в Якутске принимали звезд гимнастики, чемпионок Дину и Арину АВЕРИНЫХ. В этом году приехали Лала КРАМАРЕНКО и Ксения ДУДКИНА. Несомненно, после таких событий интерес возрастает и увеличивается количество родителей, которые хотят отдать детей на занятия в клубы и школы.

Лала с олимпийской чемпионкой Ксенией Дудкиной и президентом федерации художественной гимнастики Якутии Людмилой Николаевой.