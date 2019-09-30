Лайки якутской лайке

В сентябре 2019 года Генеральный комитет FCI (Международная кинологическая федерация) предварительно признал породу якутской лайки. Теперь она внесена в реестр пород, утвержденных международным кинологическим сообществом, под номером 365, сообщили ЯСИА в Якутской республиканкой ассоциации собаководов.

Якутская лайка – древняя аборигенная порода собак, выведенная естественным путем коренными народами Севера, которым была нужна крепкая, выносливая и неприхотливая, охотничья и ездовая собака. Первые письменные упоминания о якутской лайке относятся к 1633 году, но археологические находки подтверждают, что местные жители использовали ездовых собак в этих краях около восьми тысяч лет назад. В давние времена аборигенные собаки существовали в ограниченном ареале, что позволяло сохранить чистоту породы естественным путем. Но в середине 20 века ситуация изменилась — транспортная доступность позволила завозить в Якутию самых разных собак, а бесконтрольная естественная метизация привела к тому, что уникальная якутская лайка оказалась перед угрозой исчезновения.

Возрождение якутской дайки началось в конце 90-х годов прошлого века. Энтузиасты совершили невозможное: из 11 собак, собранных в самых отдаленных селах Якутии, они воссоздали уникальную породу, обладающую отличными рабочими и выставочными характеристиками. Якутские питомники «Артик Трэвел» и «Алтын Тумар» стали основателями породы. Постепенно якутской лайкой заинтересовались в России и за рубежом.

Сейчас мировое поголовье якутской лайки насчитывает порядка 8000 собак, около 50 питомников занимаются этой замечательной породой. Якутские лайки живут почти на всех континентах и в разных странах: США, Польше, Франции, Италии, Норвегии, Финляндии, Японии и даже Бразилии. Но до сих пор порода была официально признана лишь в России, и только благодаря слаженной и профессиональной работе якутских собаководов – Германа Арбугаева, Лены Сидоровой, Станислава Городилова, Марины Смирновой и других, и поддержке руководства Российской кинологической федерации, лично президента РКФ Владимира Голубева, председателя комиссии по стандартам РКФ Реваза Хомасуридзе породе якутской лайки удалось получить международной признание.

Якутские собаководы, возродившие породу, за очень короткие сроки добились почти невозможного. И теперь якутская лайка может полноправно выставляться и выигрывать на международных выставках самого высокого уровня. А это значит, что поклонников у породы будет еще больше, что неудивительно – собака неприхотлива, имеет красивую внешность и отличный характер. Уже сейчас она становится одним из брендов Якутии, и международное призвание якутской лайки будет этому способствовать.