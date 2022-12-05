05.12.2022
15:48
309
Общество
Лайфхак от главы Сунтарского улуса
Анатолий Григорьев: Ваакумная упаковка мяса, таким образом мясо долго хранится свежим.
Фото: Соцсети
Источник: соцсети
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