Лагеря труда и отдыха в Якутии. Состоялся методический четверг

18 июня состоялся традиционный уже методический четверг по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Якутии, организованный Центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», координатором летнего отдыха детей в Якутии.

На этот раз тема была посвящена вопросам организации детских лагерей труда и отдыха в Якутии.

Тема вебинара: «Региональный опыт организации отдыха детей в Республике Саха (Якутия). Агротехнологическое направление». Спикерами стали опытные специалисты, которые уже много лет создают у подрастающего поколения настроение на созидательный труд, воспитывают их на лучших национальных традициях. Среди них сотрудники Арктического государственного агротехнологического университета, Научно-образовательного центра агротехнологического образования, экологии и туризма, учебной лаборатории «Агрокуб» Хатасской школы и лагерей Томпонского района.

Марианна Петрова, директор Института непрерывного профессионального образования Арктического государственного агротехнологического университета рассказала, что с 1 марта открылась дистанционная школа для старшеклассников «Моя первая профессия» с присвоением рабочей профессии. «Приём в школу осуществляется каждый месяц до 10 числа. Практику обучающиеся проходят на базе Арктического университета в течение 5 дней. 12 видеоуроков школы преподают эксперты российского масштаба WorldSkills», — рассказала она.

Про организацию летнего отдыха в образовательных организациях агротехнологического направления рассказала Ольга Андреева, методист Научно-образовательного центра агротехнологического образования, экологии и туризма. Она отметила, что в 29 районах Якутии функционируют 99 школ агротехнологического профиля.

Про интересный опыт работы летнего трудового лагеря «Дьулур» при Хатасской школе рассказала Диана Васильева, заместитель директора по агротехнологическому направлению Хатасской школы, руководитель федеральной сети научно-учебной лаборатории «Агрокуб».

«Производственная бригада необходима при организации трудовых лагерей, особенно мальчикам. Они отлично помогают при реконструкции и строительстве. Но в нашем лагере еще создана кружковая деятельность, для того, чтобы дети приходили не только работать, а получили еще ряд Skills навыков», — сказала она.

Особенно было познавательно узнать опыт работы трудовых лагерей в Томпонском районе. Например, в лагере «Аргыс», Мегино-Алданской школы, организованным трудом и отдыхом будет охвачено 150 учащихся на два сезона. «Они будут ухаживать за овощными культурами на 5 га капусты, 4 га картофеля, 2 га моркови и свеклы. Кроме того, будут работать в теплицах с общей площадью 1000 кв.м., а юноши будут заниматься ремонтом изгороди и другими ремонтными работами. После работы проводятся разные интересные мероприятия, это спортивные, развлекательные, культурные мероприятия, конкурсы и походы», — отметила начальник лагеря Татьяна Ордахова.

«Агротехнологическая школа – одна из эффективных моделей общеобразовательной школы в сельской местности», — добавила она.

Есть еще в Томпонском районе научно-исследовательская экспедиция школьников «Юные натуралисты Томпо». Об их опыте работы рассказала Алёна Сыромятникова, директор эколого- биологического центра с.Крест Хальджай. Как она говорит, в своей работе они переняли опыт работы Хангаласского и Верхоянского экспедиций. Они организовывают экспедиции вместе с ребятами и научными сотрудниками по Томпонскому району. Экспедиции работают по двум направлениям: биологическое и физико-техническое.

Лагеря труда и отдыха в отдаленных районах решают проблему безнадзорности детей в летний период. «Отличительными особенностями и новизной программы нашего лагеря являются деятельностный подход к трудовому воспитанию и развитию ребенка, где школьник приобретает трудовые навыки и выступает в роли художника, автора, мастера», — говорит Мария Габышева, зам.директора Крест-Хальджайской школы.

«На лагерях труда и отдыха создается воспитательно-образовательное пространство, новые возможности для социализации и сознательной профориентации учащихся», — резюмирует она.

Напомним, вебинар проводится в рамках серии вебинаров по четвергам для работников сферы организации отдыха и оздоровления детей, организованный оператором летнего отдыха и оздоровления детей – Центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».