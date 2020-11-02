Лаборатория театральных критиков, журналистов и блогеров состоится в Якутске

С 9 по 15 ноября Союз театральных деятелей Якутии проведет Лабораторию театральных критиков, журналистов и блогеров. Лаборатория состоится на базе Саха театра им. П.А. Ойунского при поддержке Министерства культуры и духовного развития Якутии, Ресурсно-проектного центра МКиДР РС(Я).

Руководитель Лаборатории театровед, театральный критик, преподаватель РУТИ (ГИТИС), драматург и режиссер Александр ВИСЛОВ. Также в работе примет участие театральный критик из Перми, театровед Татьяна ТИХОНОВЕЦ.

Александр Вислов выступит с лекциями: «Зачем, как и для кого писать сегодня о театре?», «Что должен знать и уметь идеальный завлит ХХI века?». Лекции Татьяны Тихоновец: «Новые типы и формы современного театра», « Национальные театры в России. Вчера и сегодня», «Театр сегодня – центр притяжения или размежевания?».

В лаборатории примут участие театральные критики, пишущие о театре журналисты и студенты, заведующие литературной частью театров, режиссеры и представители народных театров республики. В рамках лаборатории пройдут просмотры и обсуждения спектаклей, также практические занятия: написание анонсов, заметок, рецензий и т.д. Цель лаборатории — развитие театральной журналистики и привлечение пишущих людей к театральному делу, развитие критической публикации о театральном искусстве в СМИ.

Лаборатория является вторым этапом программы Союза театральных деятелей Якутии «Экспериментальные лаборатории драматургов, театральной критики, режиссуры». Первый – лаборатория драматургов, успешно прошел в 2019-2020 гг. Лаборатория проводится благодаря гранту, выигранной СТД РС(Я).

Театральные критики

Александр Александрович Вислов (24.10.1965)

Окончил театроведческий факультет ГИТИС-а в 1991 году, обучался на курсах И.Н.Соловьевой, и Б.Н.Любимова. Кандидат искусствоведческих наук.

Публикуется с 1987 года. Работал редактором журнала «Театр», заведующим отделом искусства «Литературной газеты», выпускающим редактором журнала «Вопросы театра».

Печатается также в газетах «Коммерсантъ», «Ведомости», журналах «Театральная жизнь», «Огонек», «Петербургский театральный журнал», «Страстной бульвар,10», «Письма из театра», ряде других центральных и региональных СМИ.

Служил заведующим литературной частью в Театре-студии п/р Олега Табакова, Московском частном театре Михаила Мокеева «Улисс», Центральном академическом театре Российской армии. Сейчас завлит театра «Человек».

Неоднократный член экспертного совета Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» (председатель экспертного совета 2016 и 2019 гг.). Сотрудничает многими российскими театрами, выступая в качестве руководителя и организатора различных творческих проектов, в т.ч. Омской лаборатории современной драматургии, Творческих лабораторий Новокузнецкого драматического театра, Буинского драматического театра и др. Является программным директором международных театральных фестивалей «Академия» (Омск. 2014 и 2018) и «Сахалинская рампа» (Южно-Сахалинск, 2017).

С 2011 года преподает в ГИТИС-е. Художественный руководитель театроведческого курса на заочном отделении. Читает курс по истории театра России на актерском факультете.

Занимается драматургической деятельностью, в последнее время пробует себя также и в режиссуре. Инсценировки и оригинальные пьесы шли на сценах Санкт-Петербурга, Красноярска, Новокузнецка. В 2018 году осуществил постановку своей пьесы «Омлет» в Центральном театре Российской армии.

В 2010 году награжден государственной наградой – медалью Пушкина.

Татьяна Николаевна Тихоновец (14.10.1950)

Окончила факультет Пермского классического университета и аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кино (ныне Петербургская театральная академия) по специальности «Театроведение». Кандидат наук искусствоведения. Преподаватель, доцент Пермского института искусств до 2000 г. Член комиссии по критике СТД РФ. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премии имени Александра Свободина СТД России (2004).

Печатается в газетах: «Культура», «Экран и сцена», «Театральная Россия», «Литературная газета», «Театральные ведомости», «Линия», «Танец», «Пермские новости», «Звезда»; в журналах: «Театральная жизнь», «Театр», «Советский балет», «Бизнес-матч», «Ролан», «Страстной бульвар,10», «Волшебный фонарь», «Планета красота», «Он и она», «Танец», «Иные берега», «Петербургский театральный журнал», «Пермский пресс-центр» и др.

Обозреватель журнала «Театр» (2004-2008).

Была членом жюри национальной театральной премии «Золотая маска» в 2000 г., членом экспертного совета фестиваля «Золотая маска» по драме и куклам.

Председатель экспертного совета и член жюри фестиваля «Сибирский транзит». Член жюри региональных фестивалей «Волшебная кулиса» (Пермь), «Браво» (Екатеринбург), «Сезон-2000…» (Челябинск), «Творческая удача» (Нижний Новгород), российского фестиваля моноспектаклей «В начале было слово», «Театры малых городов России», программный директор фестиваля «Артканикулы». Живет в Перми.