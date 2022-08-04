Лаборатория одежды КМНС откроет свою первую выставку

В преддверии Международного дня коренных народов мира в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) состоится торжественное открытие Региональной общественной организации «Лаборатория одежды коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) «Сирэктэ» (Сухожильная нить)»», посвященное Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и 100-летию Якутской АССР.

РОО «Сирэктэ» создана по инициативе народного депутата Республики Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой и при поддержке Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

РОО «Сирэктэ» — это объединение народных мастеров декоративно-прикладного искусства, народно-художественных промыслов и ученых — этнографов, искусствоведов, археологов, культурологов, филологов для восстановления и сохранения традиционной национальной одежды эвенков, эвенов, чукчей, юкагиров и долган.

Основной целью деятельности организации является содействие сохранению и популяризации традиционных национальных костюмов коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

В рамках торжественного старта деятельности организации Лаборатория “Сирэктэ” откроет первую выставку мастеров и художников коренных малочисленных народов Севера «Сирэктэ — нить связующая века», где будут представлены уникальные экспонаты, отражающие культуру и традиции народов Севера и Арктики.

Выставка продлится до 21 августа по адресу: г.Якутск, ул.Кирова, 9.

Начало торжественного открытия 8 августа в 16:00 ч.