Лаборатория химанализа ЯТЭК — лауреат конкурса «Золотой Z-индекс 2021»

Лаборатория химического анализа ПАО «ЯТЭК» признана лауреатом конкурса «Золотой Z-индекс». По итогам 2021 года специалисты ЯТЭК стали первыми в номинации «Самая компетентная лаборатория» по программе проверки квалификации «Нефть и нефтепродукты».

Конкурс «Золотой Z-индекс 2021» проводился ООО «ЦМКТ «Компетентность» – провайдером межлабораторных сравнительных испытаний, признанный национальной системой аккредитации.

Испытания стартовали в августе 2021 года. Независимый провайдер направил в лабораторию смесь неизвестного состава с различными параметрами, после чего наши специалисты принялись выяснять состав вещества.

Как отмечают эксперты, подобного рода испытания имеют важное значение для обеспечения единства измерений по всей России, поскольку являются наиболее объективным и эффективным методом определения реального уровня работы лабораторий. Специалисты ЯТЭК блестяще справились с анализом, точно определив все вещества в контрольной смеси.

По словам руководителя лаборатории химического анализа ПАО «ЯТЭК» Резиды Замалиевой, победа в престижном конкурсе – это показатель высочайшего уровня компетентности в области деятельности предприятия.

«Сравнительные испытания широко используются на международном уровне для независимой оценки технической компетентности лаборатории. Мы смогли подтвердить мастерство сотрудников и точность нашего оборудования. Наша итоговая победа — это результат слаженной работы настоящих специалистов своего дела – персонала лаборатории и главного метролога Васильева Аяла. Благодаря их профессионализму, в конечном итоге, выигрывает не только компания, но и потребитель», – подчеркнула она.