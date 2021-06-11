«Лаборатория детства»: инвестиции в будущее

В Якутии Целевым фондом будущих поколений РС(Я) и АЛРОСА реализуется новый проект — «Лаборатория детства», который объединит ведущие научные, образовательные центры России и Якутии для исследования развития детей дошкольного возраста. Проект реализуется при финансовой поддержке алмазодобывающей компании АЛРОСА.

«Лаборатория детства» не привязана к одному конкретному центру, зданию, одному человеку. Это большая группа исследователей и практиков. Проект охватит детские сады, школы, медицинские учреждения, спортивные объекты различных территорий республики. Для этого Якутию условно разделили на пять зон: Арктические, Северные, Южные, Промышленные и Сельскохозяйственные районы. Жизнь в них существенно отличается по климату, питанию и прочим факторам, поэтому состояние здоровья детей будет изучаться с точки зрения фундаментальной медицины. Работа будет вестись по трем основным направлениям:

— исследование современного детства, как периода жизни, где будет изучаться состояние здоровья детей в разных уголках Якутии. Результатом работы ученых по этому направлению должна стать большая программа по оздоровлению детей всего региона;

— исследование психологического развития современных детей в Якутии. Ученые соберут данные, как на них влияет цифровизация, как влияют гаджеты на развитие детей и их поведение, как они общаются с родителями и рассмотрят другие важные факторы;

— ранняя помощь – разработка методов наиболее раннего выявления проблем или нарушений в развитии ребенка и оказание соответствующей квалифицированной медицинской, социально-психологической помощи ребенку и его семье для предотвращения инвалидизации и возвращение к норме развития.

Участники проекта разработают новые программы и методики развития детей с раннего возраста. Появится возможность эффективно оценить состояние здоровья детей Якутии, а также провести полное исследование их когнитивного и эмоционального развития. Конечная цель — дать педагогам, психологам и родителям новые возможности для определения задатков и способностей ребенка. Новые методики позволят своевременно выявить и различные отклонения от норм развития. Это даст детям успешно развивать свой потенциал, а педагогам корректировать их обучение.

«Мир детства стремительно меняется. Сегодня дети растут в совершенно новых и, порой, не понятных взрослым реалиях. Дети меньше общаются с родителями, а взрослые в гораздо меньшей степени знают, что они делают . В городах и в сельской местности, в арктической зоне и центральной Якутии дети растут в существенно различных условиях. Иными словами, развитие технологий, экономические факторы, социальные характеристики семьи и ближайшего окружения – все это и многое другое приводит к разнообразию уровня детского развития.

Несмотря на то, что на бытовом и профессионально-педагогическом уровне мы признаем существенное отличие знаний и опыта современных детей, фактической информации о состоянии детства в России и Якутии крайне мало. Необходимо признать, что в отличие от развитых стран у нас недостаточно надежных данных. Это приводит к тому, что институты сферы детства развиваются, имея своим адресатом условного идеального ребенка, не учитывая реальную картину. Часто система нормативов, стандартов унифицирована и не учитывает культурных, этнических и социально-экономических условий развития детей. Многие опираются на неактуальные данные, исследования, многие учреждения образования работают и воспитывают детей на основе научных достижений педагогики и психологии 30-40 летней давности, поэтому зачастую наши методы работы бывают устаревшими. Ведь современные дети уже другие, для них родитель, воспитатель и учитель не являются единственным источником знаний, как раньше. Сейчас дети с раннего возраста получают информацию из гаджетов. А мы до сих пор не знаем, насколько отрицательно и положительно это влияет на их развитие. Изменилась сама структура мышления, мировосприятие у детей», — считает руководитель Научно-образовательного центра Академии наук РС(Я), руководитель «Лаборатории детства» Юрий Семенов.

Впервые идея создания такой лаборатории прозвучала в 2019 году. Тогда, в преддверии 100-летия дошкольного образования Якутии, прошел форум работников дошкольного образования республики, где обсуждались вопросы развития дошкольного образования, детства и современных научных исследований детства.

«В 2019 году наш Первый Президент республики Михаил Ефимович Николаев предложил создать Институт детства, который был бы направлен на изучение современного детства, детей, состояния их здоровья. И на основе полученных данных создавать программы оздоровления и развития детей, с учетом района проживания и их индивидуальных особенностей. Сегодня Фонд будущих поколений начал реализацию проекта, и он уже поддержан АЛРОСА, Российской академией образования, МГУ им. М.В. Ломоносова, СВФУ им. М.К. Аммосова и рядом других ведущих научных учреждений России. Совместными усилиями ведущих ученых России и Якутии мы одними из первых проведем комплексные научные исследования детского населения региона и определим основные области развития детей с раннего детства», — добавил Юрий Иванович.

«Изучив особенности развития современных детей в Якутии, ученые смогут выстроить программу их гармоничного развития с самого детства, начиная с дошкольного возраста. Тогда мы сможем разрабатывать современные подходы развития дошкольного образования, которые позволят обнаруживать болезни на ранней стадии и вовремя лечить, оказывать помощь для возвращения ребенка к норме и также способствовать раскрытию способностей и задатков каждого ребенка, чтобы он стал успешным в жизни. Важно, что Целевой фонд будущих поколений и АЛРОСА объединили нас всех, и мы работаем вместе, сообща. Проект подразумевает на первом этапе обучение педагогов на местах, издание методической литературы для дошкольных и общеобразовательных учреждений, создание в районах Якутии центров ранней помощи, лабораторный анализ материалов и другие направления», — подчеркнул Юрий Семенов.

Справка

Одно из основных направлений социальных инвестиций АЛРОСА – поддержка Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия). За последние 10 лет в Целевой фонд алмазодобывающая компания направила более 7 млрд рублей. Фонд и АЛРОСА реализовали сотни социальных проектов, созданы условия для развития образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта, раскрытия потенциала детей и молодежи.

Целевой фонд будущих поколений в 2021 году при финансовой поддержке АЛРОСА продолжит строительство новых социально-значимых объектов — Дворца культуры и духовного развития в с. Намцы Намского улуса, Культурного центра им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса, также продолжится реализация мероприятий программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов и с. Жиганск» на 2019-2024 годы». Начнется строительство спального корпуса на 40 мест Республиканского образовательно-оздоровительного центра в с. Кемпендяй Сунтарского улуса. Планируется ввод в эксплуатацию учебного корпуса на 150 мест с интернатом на 100 мест Малой академии наук РС(Я) в с. Чапаево Хангаласского улуса, Культурно-спортивного комплекса в п. Зырянка Верхнеколымского района.

В 2021 году АЛРОСА направит в Целевой фонд будущих поколений РС(Я) 850 млн рублей.